Die Gartenpiraten: KürbisJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 6: Die Gartenpiraten: Kürbis
Piratenpflanze "Lila Grasgrün" findet Kürbisgewächse zuerst überhaupt nicht spannend, will dann aber doch mehr über sie erfahren. Wie schwer werden Kürbisse? Was sind Panzerbeeren? Und was haben die Zucchini, Gurken und Melonen mit Kürbissen gemein? Moderator Robert Steiner findet Auskunft bei der "Arche Noah", einem Verein für die Erhaltung verschiedener Pflanzenarten. Dort gibt es rund 600 verschiedene Kürbissorten. Die Gartenpiraten Aria, Mia und Fabian bepflanzen inzwischen einen Kürbisblumentopf, bemalen Kürbiskerne für ihre Kürbiskunst und bauen einen Kürbis in einem Kürbis an. Ob das funktioniert? Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick