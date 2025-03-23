Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Kürbis

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 23.03.2025
Die Gartenpiraten: Kürbis

Die Gartenpiraten

Folge 6: Die Gartenpiraten: Kürbis

13 Min.Folge vom 23.03.2025

Piratenpflanze "Lila Grasgrün" findet Kürbisgewächse zuerst überhaupt nicht spannend, will dann aber doch mehr über sie erfahren. Wie schwer werden Kürbisse? Was sind Panzerbeeren? Und was haben die Zucchini, Gurken und Melonen mit Kürbissen gemein? Moderator Robert Steiner findet Auskunft bei der "Arche Noah", einem Verein für die Erhaltung verschiedener Pflanzenarten. Dort gibt es rund 600 verschiedene Kürbissorten. Die Gartenpiraten Aria, Mia und Fabian bepflanzen inzwischen einen Kürbisblumentopf, bemalen Kürbiskerne für ihre Kürbiskunst und bauen einen Kürbis in einem Kürbis an. Ob das funktioniert? Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/

