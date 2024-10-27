Die Gartenpiraten: BeerenJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 2: Die Gartenpiraten: Beeren
Die sprechende, fleischfressende Pflanze "Lila Grasgrün" verwechselt Bären und Beeren. Doch Moderator Robert Steiner isst wirklich lieber die süßen Früchte. Doch warum sind Erdbeeren wissenschaftlich gesehen eigentlich gar keine Beeren? Mehr zu Beerenfrüchten weiß Gartenexpertin DI Manuela Friedler im Naschgarten der "Arche Noah". Die Gartenpiraten Cilia, Annika und Mo gestalten einen wunderschönen Erdbeertopf und pflanzen einen Wäschekorb voll mit Erdbeeren. Für ihre Schatztruhe bekommt Gartenpiratin Lila dann auch eine kleine Erdbeertasche gebastelt. Viel Piratenwissen und ein Piratenquiz erwarten die Kinder in dieser Sendung zum Thema Beeren.
