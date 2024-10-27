Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 27.10.2024
14 Min.Folge vom 27.10.2024

Die sprechende, fleischfressende Pflanze "Lila Grasgrün" verwechselt Bären und Beeren. Doch Moderator Robert Steiner isst wirklich lieber die süßen Früchte. Doch warum sind Erdbeeren wissenschaftlich gesehen eigentlich gar keine Beeren? Mehr zu Beerenfrüchten weiß Gartenexpertin DI Manuela Friedler im Naschgarten der "Arche Noah". Die Gartenpiraten Cilia, Annika und Mo gestalten einen wunderschönen Erdbeertopf und pflanzen einen Wäschekorb voll mit Erdbeeren. Für ihre Schatztruhe bekommt Gartenpiratin Lila dann auch eine kleine Erdbeertasche gebastelt. Viel Piratenwissen und ein Piratenquiz erwarten die Kinder in dieser Sendung zum Thema Beeren.

