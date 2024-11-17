Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gartenpiraten: Bohnen

ORF Kids
Folge 5: Die Gartenpiraten: Bohnen

14 Min.Folge vom 17.11.2024

Piratenpflanze „Lila Grasgrün“ zählt die Beute ihres letzten Raubzugs. Die Edelsteine entpuppen sich jedoch als gewöhnliche Bohnen und Zählen ist auch nicht wirklich ihre Stärke. Moderator Robert Steiner hilft und will ihr den Unterschied erklären. Verstärkung findet er in der „City Farm Augarten“, wo ihm Gartenbau Experte Wolfgang Palme ein riesiges Tipi für Kletterpflanzen zeigt. Die Gartenpiraten Emilia, Mia und Aria lassen Bohnenbilder wachsen, bauen eine Rankhilfe für Kletterpflanzen und Lila und Robert schließen eine Wette ab, die mit einem Bohnenlabyrinth zu tun hat. Achja beim Piratenquiz geht's diesmal ums Pupsen. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

ORF Kids
