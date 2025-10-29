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Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Bunte Blumen

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 29.10.2025
Die Gartenpiraten: Bunte Blumen

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Die Gartenpiraten

Folge 13: Die Gartenpiraten: Bunte Blumen

16 Min.Folge vom 29.10.2025

Piratenpflanze Lila Grasgrün ist ganz aufgeregt: Ihre Freundin Frida Freigeist heiratet und dafür braucht sie den schönsten Blumenschmuck der sieben Weltmeere! Doch warum sind Blumen eigentlich so bunt? Gemeinsam mit Moderator Robert Steiner und Gartenexpertin Marlis aus Tulln in Niederösterreich findet sie heraus, dass Farben nicht nur schön aussehen, sondern vor allem Insekten anlocken sollen. Die Gartenpiratin Mimi und die Gartenpiraten Ben und Theo machen bunte Blütentattoos, pflanzen duftenden Lavendel in einem alten Gummistiefel und für Lilas Schatztruhe entstehen duftende Lavendelpiraten. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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