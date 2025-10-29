Die Gartenpiraten: Bunte BlumenJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 13: Die Gartenpiraten: Bunte Blumen
16 Min.Folge vom 29.10.2025
Piratenpflanze Lila Grasgrün ist ganz aufgeregt: Ihre Freundin Frida Freigeist heiratet und dafür braucht sie den schönsten Blumenschmuck der sieben Weltmeere! Doch warum sind Blumen eigentlich so bunt? Gemeinsam mit Moderator Robert Steiner und Gartenexpertin Marlis aus Tulln in Niederösterreich findet sie heraus, dass Farben nicht nur schön aussehen, sondern vor allem Insekten anlocken sollen. Die Gartenpiratin Mimi und die Gartenpiraten Ben und Theo machen bunte Blütentattoos, pflanzen duftenden Lavendel in einem alten Gummistiefel und für Lilas Schatztruhe entstehen duftende Lavendelpiraten. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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