Die Gartenpiraten: KüchenkräuterJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 8: Die Gartenpiraten: Küchenkräuter
Lila gesteht Robert, dass sie noch nie mit Küchenkräutern gekocht hat. Ihr Pirateneintopf sei aber trotzdem weltberühmt. Robert weigert sich, den Eintopf zu kosten, nachdem er erfährt, was Lilas wichtigste Zutat ist. Vielleicht kann Lila den Eintopf mit ein paar Kräutern verfeinern? In der "City Farm Augarten" erklärt Experte Wolfgang, was eine Kräuterschnecke ist und welche Kräuter für die Fensterbank geeignet sind und die Gartenpiraten bauen einen Kräuterturm, um Lila beim Platzsparen zu helfen. Mit Kräutereiswürfeln machen sie die frischen Kräuter haltbar und ein Fläschchen Kräutersalz darf in Lilas Schatztruhe nicht fehlen. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick