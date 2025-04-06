Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Küchenkräuter

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 06.04.2025
Die Gartenpiraten: Küchenkräuter

Die Gartenpiraten: KüchenkräuterJetzt kostenlos streamen

Die Gartenpiraten

Folge 8: Die Gartenpiraten: Küchenkräuter

15 Min.Folge vom 06.04.2025

Lila gesteht Robert, dass sie noch nie mit Küchenkräutern gekocht hat. Ihr Pirateneintopf sei aber trotzdem weltberühmt. Robert weigert sich, den Eintopf zu kosten, nachdem er erfährt, was Lilas wichtigste Zutat ist. Vielleicht kann Lila den Eintopf mit ein paar Kräutern verfeinern? In der "City Farm Augarten" erklärt Experte Wolfgang, was eine Kräuterschnecke ist und welche Kräuter für die Fensterbank geeignet sind und die Gartenpiraten bauen einen Kräuterturm, um Lila beim Platzsparen zu helfen. Mit Kräutereiswürfeln machen sie die frischen Kräuter haltbar und ein Fläschchen Kräutersalz darf in Lilas Schatztruhe nicht fehlen. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gartenpiraten
ORF Kids
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten

Alle 1 Staffeln und Folgen