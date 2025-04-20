Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Zimmerpflanzen

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 20.04.2025
Die Gartenpiraten: Zimmerpflanzen

Die Gartenpiraten: ZimmerpflanzenJetzt kostenlos streamen

Die Gartenpiraten

Folge 10: Die Gartenpiraten: Zimmerpflanzen

13 Min.Folge vom 20.04.2025

Lila Grasgrün will einmal im Leben den richtigen Dschungel erkunden. Als Lila erfährt, dass der richtige Dschungel weiter als 1 Stunde entfernt liegt, will sie ihren eigenen Dschungel anpflanzen. Robert hilft ihr und holt sich ein paar Expertentipps von Florist Andreas. Gemeinsam mit den Gartenpiraten machen sie Stecklinge und vermehren Sukkulenten. Spannendes Piratenwissen erwartet die Gartenpiraten auf der Suche nach der ersten Zimmerpflanze und die Piratenquizfrage ist diesmal ziemlich knifflig! Gibt es eine Pflanze, die komplett ohne Licht auskommt? Was meint ihr? Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

Die Gartenpiraten
ORF Kids
