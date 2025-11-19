Die Gartenpiraten: SonnenblumeJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 16: Die Gartenpiraten: Sonnenblume
Piratenpflanze Lila Grasgrün steckt mitten in den Vorbereitungen für den großen Piratenkostümball und hat sich als strahlende Sonnenblume verkleidet! Doch warum heißt die Sonnenblume eigentlich so? Gemeinsam mit Moderator Robert Steiner geht sie dieser Frage auf den Grund. In der Tulln in Niederösterreich erklärt Gartenpädagogin Katja, dass sich junge Sonnenblumen tatsächlich nach der Sonne drehen. Die Gartenpiraten pflanzen eine Sonnenblume im Topf, basteln einen Sonnenblumen-Futterspender für Vögel und gestalten Sonnenblumenkunstwerke aus echten Kernen für Lilas Schatztruhe. Beim Piratenwissen erfahren wir, dass Sonnenblumen nicht nur schön aussehen, sondern auch wichtig für Mensch und Tier sind - und Lila freut sich über ihr neues Lieblingskostüm. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/
