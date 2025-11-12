Die Gartenpiraten: BäumeJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 15: Die Gartenpiraten: Bäume
16 Min.Folge vom 12.11.2025
Piratenpflanze Lila Grasgrün ist in heller Aufregung: Der Baum vor dem Gewächshaus wird immer größer! Ob er bald umfällt? Moderator Robert Steiner beruhigt sie - Bäume haben schließlich starke Wurzeln. Doch Lila will es genau wissen: Wie alt werden Bäume eigentlich, und warum sind sie so wichtig für uns? Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/
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