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Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Bäume

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 12.11.2025
Die Gartenpiraten: Bäume

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Die Gartenpiraten

Folge 15: Die Gartenpiraten: Bäume

16 Min.Folge vom 12.11.2025

Piratenpflanze Lila Grasgrün ist in heller Aufregung: Der Baum vor dem Gewächshaus wird immer größer! Ob er bald umfällt? Moderator Robert Steiner beruhigt sie - Bäume haben schließlich starke Wurzeln. Doch Lila will es genau wissen: Wie alt werden Bäume eigentlich, und warum sind sie so wichtig für uns? Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/

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