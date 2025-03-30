Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gartenpiraten: Kompost

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 30.03.2025
Folge 7: Die Gartenpiraten: Kompost

16 Min.Folge vom 30.03.2025

Lila Grasgrün, die freche Piratenpflanze, verwechselt einen Komposthaufen mit einem Schnellimbiss-Restaurant. Robert Steiner erklärt ihr den Unterschied und gemeinsam wollen sie herausfinden, wofür ein Komposthaufen wirklich gut ist. Alle wichtigen Infos bekommen sie von Angelika in der City Farm im Augarten. Sie erklärt uns auch was Würmer mit Kompost zu tun haben. Inzwischen basteln die Gartenpiraten einen Flaschenkompost und einen lustigen Wackelwurm. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/

ORF Kids
