Die Gartenpiraten: KompostJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 7: Die Gartenpiraten: Kompost
16 Min.Folge vom 30.03.2025
Lila Grasgrün, die freche Piratenpflanze, verwechselt einen Komposthaufen mit einem Schnellimbiss-Restaurant. Robert Steiner erklärt ihr den Unterschied und gemeinsam wollen sie herausfinden, wofür ein Komposthaufen wirklich gut ist. Alle wichtigen Infos bekommen sie von Angelika in der City Farm im Augarten. Sie erklärt uns auch was Würmer mit Kompost zu tun haben. Inzwischen basteln die Gartenpiraten einen Flaschenkompost und einen lustigen Wackelwurm. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gartenpiraten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0