Die Gartenpiraten: Blumenwiese

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 03.11.2024
Folge 3: Die Gartenpiraten: Blumenwiese

15 Min.Folge vom 03.11.2024

Alles dreht sich diesmal bei der sprechenden, fleischfressenden Pflanze "Lila Grasgrün" und Moderator Robert Steiner um Blumenwiesen. Lila liebt übrigens lila Blumen und ganz viel grasgrünes Gras, aber wen wundert das schon? Robert erforscht eine Streuobstwiese mit Gartenexpertin DI Manuela Friedler von der "Arche Noah". Die Gartenpiraten Cilia, Miriam und Constantin pflanzen gleich eine Balkonblumenwiese und formen nützliche Samenkugeln. Aber können sie beim Piratenquiz auch die Brennnessel erkennen? Gebastelt wird diesmal ein grüner Grasigel, der fröhlich am Fensterbrett gedeihen kann. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

ORF Kids
