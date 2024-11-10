Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Salat

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 10.11.2024
Die Gartenpiraten: Salat

Die Gartenpiraten: SalatJetzt kostenlos streamen

Die Gartenpiraten

Folge 4: Die Gartenpiraten: Salat

15 Min.Folge vom 10.11.2024

Die fleischfressende Pflanze „Lila Grasgrün“ ist der festen Überzeugung, dass es eine Fleischblatt-Salatpflanze gibt. Moderator Robert Steiner muss widersprechen und empfiehlt stattdessen Löwenzahn-Salat. Von Gartenbau Experte Wolfgang Palme von der „City Farm Augarten“ erfährt Robert viel Spannendes über Salat und wie durch „Regrowing“, Salat einfach wieder nachwachsen kann. Die Gartenpiraten Annika, Mo und Miriam färben Salatblätter regenbogenbunt und bauen eine Salatbar. Beim Piratenquiz stellen sie sich der Frage welcher Salat auch im Winter angebaut werden kann und gebastelt werden diesmal lustige Kresse-Eierköpfe. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gartenpiraten
ORF Kids
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten

Alle 1 Staffeln und Folgen