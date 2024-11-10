Die Gartenpiraten: SalatJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 4: Die Gartenpiraten: Salat
Die fleischfressende Pflanze „Lila Grasgrün“ ist der festen Überzeugung, dass es eine Fleischblatt-Salatpflanze gibt. Moderator Robert Steiner muss widersprechen und empfiehlt stattdessen Löwenzahn-Salat. Von Gartenbau Experte Wolfgang Palme von der „City Farm Augarten“ erfährt Robert viel Spannendes über Salat und wie durch „Regrowing“, Salat einfach wieder nachwachsen kann. Die Gartenpiraten Annika, Mo und Miriam färben Salatblätter regenbogenbunt und bauen eine Salatbar. Beim Piratenquiz stellen sie sich der Frage welcher Salat auch im Winter angebaut werden kann und gebastelt werden diesmal lustige Kresse-Eierköpfe. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
