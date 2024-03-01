Dog City
Folge 30: Der Held des Jahres
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
In Dog City findet die berühmte Fiffi-Olympiade statt. Artie ist begeistert und macht mit. Doch alle Favoriten erleiden merkwürdige Unfälle und scheiden aus, bis zuletzt als einziger Bugsy als Sieger gehandelt wird. Ace vermasselt ihm die Tour.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF