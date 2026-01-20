Dok 1: Nach dem Sturz - Die Opfer der StreifJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 20.01.2026: Dok 1: Nach dem Sturz - Die Opfer der Streif
Lisa Gadenstätter wirft einen Blick hinter das Mega-Event: auf das Leben nach schweren Stürzen, minutiöse Sicherheitsarbeit und ein hochkomplexes Rettungssystem an der gefährlichsten Abfahrt der Welt. Inhalt: Mit dem Start der neuen Weltcup-Saison ist auch die Sicherheitsdiskussion im Skizirkus neu entbrannt. Verschärft wurde sie durch zuletzt brutale Stürze und durch tragische Todesfälle. Der Italiener Matteo Franzoso stirbt beim Training in Chile. Die 19-jährige Matilde Lorenzi erliegt ihren Verletzungen nach einem Trainingssturz am Schnalstaler Gletscher in Südtirol. In der Woche der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel mit der legendären Streif-Abfahrt stellt sich Lisa Gadenstätter in ihrer neuen Dok 1 die Frage, was nach einem schweren Sturz passiert. Welche Erinnerungen haben die Fahrer? Was wird getan, um das Risiko auf der Streif so gering wie möglich zu halten? Und welches ausgeklügelte Rettungssystem steckt hinter der gefährlichsten Abfahrt der Welt? Lisa trifft drei Athleten, die auf der Streif schwer gestürzt sind: Der Deutsche Jacob Schramm, der Österreicher Hans Grugger und der Schweizer Daniel Albrecht lassen Lisa in ihr Leben nach dem Sturz blicken. Der 26-jährige Jacob Schramm erleidet im Streif-Training 2025 eine schwere Knieverletzung. Beide Kreuzbänder reißen, Wochen verbringt er im Rollstuhl. Lisa trifft ihn beim Athletentraining in Berchtesgaden und begleitet seinen mühsamen Weg zurück. Hans Grugger verunglückt 2011 in der Mausefalle lebensbedrohlich. Nach Notoperation und künstlichem Koma kämpft er sich zurück ins Leben. Lisa Gadenstätter trifft den heute 43-Jährigen in Bad Ischl, der nach langer Genesung Lehrer in Ebensee ist. Daniel Albrecht überlebt 2009 einen schweren Streif-Sturz nur knapp. Nach einem 70-Meter-Sprung erleidet er ein Schädel-Hirn-Trauma und liegt drei Wochen im künstlichen Koma. Danach muss er alles neu erlernen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Benny Paya