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Dok 1

Dok 1: Marcel

ORF1Folge vom 11.01.2026
Dok 1: Marcel

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Dok 1

Folge vom 11.01.2026: Dok 1: Marcel

47 Min.Folge vom 11.01.2026

Die als beste TV-Doku mit einer Romy ausgezeichnete "Dok 1" beleuchtet Marcel Hirschers Weg zu seinem ersten Comeback im Jahr 2024 und die darauffolgenden Rückschläge & Kritik. Im Interview mit Lisa Gadenstätter gab der Ski-Superstar ungewöhnlich persönliche Einblicke und zeigte sich am Ende nicht als Legende, sondern einfach als "Marcel“. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Benny Paya

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