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Dok 1

Dok 1: Liebe auf den ersten Klick? Dating gestern und heute

ORF1Folge vom 10.03.2026
Dok 1: Liebe auf den ersten Klick? Dating gestern und heute

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Folge vom 10.03.2026: Dok 1: Liebe auf den ersten Klick? Dating gestern und heute

46 Min.Folge vom 10.03.2026

Von Heiratsannoncen zu Dating-Apps: Wie die Liebe zum Abenteuer zwischen Wunsch und Wirklichkeit wurde. Hanno Settele beleuchtet die Entwicklung der Partnersuche von historischen Heiratsannoncen bis zu modernen Dating-Apps. "Dok 1" zeigt, wie Liebe zwischen biologischen Faktoren, gesellschaftlichem Wandel und digitalen Mechanismen entsteht. Expertinnen und Experten erklären psychische Belastungen, algorithmische Tricks und evolutionäre Muster. Verschiedene Paare erzählen, wie sie heute echte Nähe finden – trotz Überangebot und Erwartungsdruck. Bildquelle: ORF/Hashtag Media

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