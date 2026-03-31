Dok 1: Ja darf man das? Der schmale Grat zwischen Recht und UnrechtJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 31.03.2026: Dok 1: Ja darf man das? Der schmale Grat zwischen Recht und Unrecht
46 Min.Folge vom 31.03.2026
Was ist erlaubt, was verboten? Ein Blick in gesetzliche Grauzonen des Alltags, die selten klar erkennbar sind. Zwischen eindeutig verboten und klar erlaubt liegt oft ein unscharfer Bereich: Eine Reise durch die rechtlichen Grauzonen des Alltags, geprägt von Halbwissen, Intuition und gut gemeinten Irrtümern, in denen Regeln zwar existieren, aber selten eindeutig erkennbar sind. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Stefan Vucsina
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