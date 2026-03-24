Dok 1: Superkräfte - Zwischen Genie und AlltagJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 24.03.2026: Dok 1: Superkräfte - Zwischen Genie und Alltag
46 Min.Folge vom 24.03.2026
Echte Menschen, echte Kräfte: Geschichten von Talenten, die unser Bild vom Normalen sprengen. Fliegen wie Superman, stark wie Hulk – was nach Comic klingt, fasziniert uns seit jeher. Doch erstaunlicherweise gibt es auch im echten Leben Menschen, die mit außergewöhnlichen Fähigkeiten überraschen. Ob extreme Körperkraft, unglaubliches Gedächtnis oder seltene körperliche Besonderheiten: Diese Talente sprengen oft das, was wir für möglich halten. Eine spannende Reise zu realen "Superkräften", die zeigen, dass die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit manchmal verschwimmen. Bildquelle: ORF/BFILM/
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