Einsam trotz Likes, Chats und Followern? Lisa Gadenstätter zeigt in Dok 1, warum sich immer mehr junge Menschen allein fühlen – und was Einsamkeit wirklich mit ihnen macht. Inhalt: Einsamkeit betrifft längst auch junge Menschen – trotz permanenter Online-Vernetzung. In Dok 1 zeigt Lisa Gadenstätter persönliche Geschichten, die erklären, warum sich Junge allein fühlen und wie sie Wege aus der Einsamkeit suchen. Die Dok 1 liefert aber auch konkrete Tipps: Welche Strategien helfen gegen Einsamkeit? Was können wir tun, wenn wir uns wieder mal allein fühlen? Bildquelle: ORF/BFILM/
