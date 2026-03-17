Dok 1: Gurus, Globuli, Wunderheiler - Das Geschäft mit der HoffnungJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 17.03.2026: Dok 1: Gurus, Globuli, Wunderheiler - Das Geschäft mit der Hoffnung
49 Min.Folge vom 17.03.2026
Wenn Hoffnung zur Ware wird: Ein Blick in die boomende Welt fragwürdiger Heilversprechen. In einem überlasteten Gesundheitssystem wenden sich viele Menschen esoterischen Heilversprechen zu – oft teuer, manchmal lebensgefährlich. Nora Zoglauer taucht in eine Branche ein, die mit Hoffnung Geschäfte macht. Sie trifft Betroffene, die Tausende Euro an Wunderheiler zahlten, bis hin zu einem Todesfall nach fragwürdiger Behandlung. Von Krebsheilern über schamanische Rituale bis zu Bracos "Blick" zeigt sie, warum trotz fehlender Beweise so viele daran glauben. Bildquelle: ORF/BFILM
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