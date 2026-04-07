Dok 1: Ruhe bitte! Was Lärm mit uns machtJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 07.04.2026: Dok 1: Ruhe bitte! Was Lärm mit uns macht
46 Min.Folge vom 07.04.2026
Wie laut unser Alltag geworden ist und welche Folgen dauernder Lärm für unseren Körper hat. Lärm zählt laut WHO zu den größten Umweltfaktoren für Krankheiten. Er stört den Schlaf, erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme, begünstigt Tinnitus und beeinflusst die geistige Entwicklung von Kindern. Millionen Menschen sind betroffen, oft unbewusst. Die Doku geht Fragen nach: Wo beginnt Lärm, wie laut ist unsere Welt geworden, und wie schützt man sich? Lisa Gadenstätter spricht mit Betroffenen und Expertinnen und macht verborgenem Lärm hörbar. Bildquelle: BFILM/ORF
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