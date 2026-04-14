Dok 1: Gestern gekauft, heute gestohlen - die FahrraddiebeJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 14.04.2026: Dok 1: Gestern gekauft, heute gestohlen - die Fahrraddiebe
46 Min.Folge vom 14.04.2026
Teure Bikes, dreiste Diebe: Die Doku zeigt, wie rasant Österreichs Rad-Schwarzmarkt wächst. Hanno Settele untersucht Österreichs boomenden Schwarzmarkt für Fahrräder und zeigt, warum Diebstähle stark zunehmen – vor allem durch teure E-Bikes. Er begleitet einen Fahrraddieb, recherchiert Hintergründe und hilft sogar bei der Rückgabe eines gestohlenen Rads. In einem Experiment stellt das Team drei hochwertige E-Bikes mit Peilsendern in Wien auf. Bereits nach wenigen Stunden wird das erste Rad gestohlen und kann verfolgt werden. Bildquelle: ORF/HolyScreen Media/Stefan Domnanovich
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