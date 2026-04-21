Dok 1: App-gehängt! Der tägliche Kampf mit der TechnikJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 21.04.2026: Dok 1: App-gehängt! Der tägliche Kampf mit der Technik
46 Min.Folge vom 21.04.2026
Zwischen Stress und hilfreichem Service: Wie der digitale Fortschritt den Alltag bestimmt. Geld überweisen, einkaufen, Pakete aufgeben: Wo es früher ein Gegenüber gab, steht heute ein Computer. Unser Leben wird zur Selbstbedienungszone, mit Apps und virtuellen Assistenten. Doch was das Leben erleichtern soll, wird für viele zur täglichen Hürde. Ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher findet sich in der digitalen Welt kaum zurecht. Hanno Settele zeigt Geschichten zwischen digitalem Alltag und analogem Umweg und fragt: Was braucht es, damit niemand auf der Strecke bleibt? Bildquelle: ORF/Hashtag Media
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