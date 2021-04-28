Dok 1: Wos is mei Leistung? Wer wirklich wichtig istJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 28.04.2021: Dok 1: Wos is mei Leistung? Wer wirklich wichtig ist
45 Min.Folge vom 28.04.2021
Noch nie war die Frage danach, wer wirklich für das Funktionieren unserer Gesellschaft unabdingbar ist, so im Fokus unserer Aufmerksamkeit wie seit dem Beginn der Pandemie. Und die Frage wird uns noch viel länger begleiten. "Dok 1" macht sich auf eine Reise durch Österreich und fragen: Systemrelevant - was heißt das eigentlich? Wer hat ihn wirklich verdient, den 18:00-Uhr Applaus von den Balkonen des Landes - und wer sollte lieber klatschen, als sich in den Vordergrund zu drängen? Bildquelle: ORF/BFILM
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