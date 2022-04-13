Dok 1: Kann denn Reisen Sünde sein?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 13.04.2022: Dok 1: Kann denn Reisen Sünde sein?
45 Min.Folge vom 13.04.2022
Welche „Sehenswürdigkeit“ lockt in Österreich über sechs Millionen Besucher im Jahr an? Schloss Schönbrunn? Der Tiergarten? Keines der beiden. Es ist das Fashion-Outlet im burgenländischen Parndorf. Es katapultiert sich mit dieser Zahl unter die Top drei der „Sehenswürdigkeiten“ in Österreich. Hanno Settele hält Nachschau, welche Touristen ausgerechnet dieses Reiseziel wählen und warum. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Valentin Zelger
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