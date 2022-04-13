Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Kann denn Reisen Sünde sein?

ORF1Folge vom 13.04.2022
Dok 1: Kann denn Reisen Sünde sein?

Dok 1: Kann denn Reisen Sünde sein?Jetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 13.04.2022: Dok 1: Kann denn Reisen Sünde sein?

45 Min.Folge vom 13.04.2022

Welche „Sehenswürdigkeit“ lockt in Österreich über sechs Millionen Besucher im Jahr an? Schloss Schönbrunn? Der Tiergarten? Keines der beiden. Es ist das Fashion-Outlet im burgenländischen Parndorf. Es katapultiert sich mit dieser Zahl unter die Top drei der „Sehenswürdigkeiten“ in Österreich. Hanno Settele hält Nachschau, welche Touristen ausgerechnet dieses Reiseziel wählen und warum. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Valentin Zelger

Alle verfügbaren Folgen