Dok 1: Riesig - Auf die Größe kommt es an (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 28.03.2019: Dok 1: Riesig - Auf die Größe kommt es an (1/2)
44 Min.Folge vom 28.03.2019
Was würde passieren, wenn man die Dimensionen unserer Erde, ihrer Bewohner, oder gar des Sonnensystems verändern würde. Das unterhaltsame Wissenschaftsprogramm entführt in eine faszinierende Parallelwelt und bietet tiefe Einblicke in das Wesen der Natur. Mit international renommierten Wissenschaftlern geht Dok 1 auf eine erkenntnisreiche Entdeckungsreise. Teil eins spielt mit dem Gedanken welche Konsequenzen es hätte, wenn alles größer wäre. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/
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