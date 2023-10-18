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Dok 1

Dok 1: Die Kommunisten kommen

ORF1Folge vom 18.10.2023
Dok 1: Die Kommunisten kommen

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Folge vom 18.10.2023: Dok 1: Die Kommunisten kommen

47 Min.Folge vom 18.10.2023

Von politischer Bedeutungslosigkeit zu zweistelligen Wahlerfolgen und Bürgermeisterehren: Wer hätte den plötzlichen Aufstieg der KPÖ in Österreich erwartet? Woher kommen die neuen Kommunisten, wer sind sie? Das will Hanno Settele in dieser Dok1 herausfinden, stilecht unterwegs, in einem Stück DDR-Ostalgie, einem Trabant. Bildquelle: ORF/BFILM

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