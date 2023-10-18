Dok 1: Die Kommunisten kommenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 18.10.2023: Dok 1: Die Kommunisten kommen
47 Min.Folge vom 18.10.2023
Von politischer Bedeutungslosigkeit zu zweistelligen Wahlerfolgen und Bürgermeisterehren: Wer hätte den plötzlichen Aufstieg der KPÖ in Österreich erwartet? Woher kommen die neuen Kommunisten, wer sind sie? Das will Hanno Settele in dieser Dok1 herausfinden, stilecht unterwegs, in einem Stück DDR-Ostalgie, einem Trabant. Bildquelle: ORF/BFILM
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