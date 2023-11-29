Dok 1: 40 Stunden? Ohne mich!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 29.11.2023: Dok 1: 40 Stunden? Ohne mich!
45 Min.Folge vom 29.11.2023
Weniger Arbeit, mehr Freizeit - das klingt doch herrlich! Aber das auch noch bei gleichem Lohn? Daran scheiden sich die Geister - und vor allem die Generationen. Vier-Tage-Woche, Stundenreduktion, Work-Life-Balance: diese Begriffe geistern zurzeit durch die Medienwelt. Lisa Gadenstätter ist unterwegs bei Betrieben, die unterschiedliche Modelle zur Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich anbieten. Bildquelle: ORF/Viennaset/Benny Paya
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