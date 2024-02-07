Dok 1: Rüstig oder rostig? Senioren am SteuerJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 07.02.2024: Dok 1: Rüstig oder rostig? Senioren am Steuer
46 Min.Folge vom 07.02.2024
In Österreich ist der Führerschein für Privatpersonen de facto ein Geschenk für die Ewigkeit: Einmal gemacht, bleibt er in der Regel ein Leben lang gültig. In fast allen Ländern der EU werden ab gewissen Altersgrenzen Nachweise der Fahrtüchtigkeit der LenkerInnen verlangt, aber nicht bei uns in Österreich. Geht es nach der EU-Kommission, soll sich das bald ändern. Doch sind unsere Seniorinnen und Senioren wirklich so eine Gefahr wie Brüssel uns glauben lässt? Bildquelle: ORF/BFILM
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