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Dok 1

Dok 1: Von Neffentricks und falschen Polizisten

ORF1Folge vom 24.05.2023
Dok 1: Von Neffentricks und falschen Polizisten

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Folge vom 24.05.2023: Dok 1: Von Neffentricks und falschen Polizisten

46 Min.Folge vom 24.05.2023

Es sind uralte Schmähs, mit denen Betrüger immer noch Millionen scheffeln: vermeintliche entfernte Verwandte, die gutgläubigen Menschen zigtausende Euro abknöpfen, falsche Polizisten, die Senioren das Geld abnehmen. Doch nicht nur die Klassiker machen brave Bürger und Bürgerinnen arm, auf Krypto-Plattformen dürfte die Dunkelziffer gewaltig sein, denn die Scham bei Betroffenen ist groß. Wie groß ist das Problem und wie können wir uns davor schützen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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