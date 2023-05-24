Dok 1: Von Neffentricks und falschen PolizistenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 24.05.2023: Dok 1: Von Neffentricks und falschen Polizisten
46 Min.Folge vom 24.05.2023
Es sind uralte Schmähs, mit denen Betrüger immer noch Millionen scheffeln: vermeintliche entfernte Verwandte, die gutgläubigen Menschen zigtausende Euro abknöpfen, falsche Polizisten, die Senioren das Geld abnehmen. Doch nicht nur die Klassiker machen brave Bürger und Bürgerinnen arm, auf Krypto-Plattformen dürfte die Dunkelziffer gewaltig sein, denn die Scham bei Betroffenen ist groß. Wie groß ist das Problem und wie können wir uns davor schützen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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