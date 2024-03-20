Dok 1: Zeit sparen, Geld sparen - Leichter Leben mit LifehacksJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 20.03.2024: Dok 1: Zeit sparen, Geld sparen - Leichter Leben mit Lifehacks
46 Min.Folge vom 20.03.2024
In dieser Folge macht sich Moderator Hanno Settele auf die Suche nach Alltagsproblemen und deren cleveren Lösungen und trifft Menschen, die ihm unter anderem Folgendes verraten: Was alles ist ein Lifehack? Woher kommt dieser Hype? Erleichtern sie tatsächlich unser Leben? Bildquelle: ORF
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