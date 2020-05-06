Dok 1: Die unsichtbare Gefahr - Willkommen in TschernobylJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 06.05.2020: Dok 1: Die unsichtbare Gefahr - Willkommen in Tschernobyl
48 Min.Folge vom 06.05.2020
Die Wälder rund um Tschernobyl in Flammen, radioaktive Wolken über der Ukraine. Bange Blicke auf die Wettervorhersagen. Erinnerungen an die Reaktorkatastrophe von 1986 werden wach. Lisa Gadenstätter besuchte für Dok 1 den Unglücksreaktor und traf auf Überlebende in der Todeszone. Auf die Helden von damals und die Neugierigen von heute, die Urlaub in der Sperrzone machen. In Kiew erzählte Bürgermeister Vitali Klitschko von seinem Vater, dem Liquidator.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0