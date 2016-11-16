Dok 1: ÖSTERREICH : TÜRKEI - Settele über ein schwieriges VerhältnisJetzt kostenlos streamen
Dok 1: ÖSTERREICH : TÜRKEI - Settele über ein schwieriges Verhältnis
Türken in Österreich. Sie kamen um hier zu arbeiten. Sie blieben um hier zu leben. Jetzt zeigt sich: Türken und Österreicher sehen sich als Freunde, die einander fremd geworden sind. Liegt es am neuen türkischen Selbstbewusstsein? In Österreich hatten (Stand 2016) rund 260.000 Personen einen türkischen Migrationshintergrund. Davon waren ca. 160.000 in der Türkei geboren. 60 bis 70% der wahlberechtigten Austrotürken haben bei den türkischen Parlamentswahlen Erdogan gewählt. Wie erklärt sich diese Begeisterung für den türkischen Staatspräsidenten, der nach dem Putschversuch das Land mit harter Hand in neue Zeiten führen will? Bildquelle: ORF
