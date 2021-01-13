Dok 1: Tiertransporte - Billiges Fleisch um jeden Preis?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 13.01.2021: Dok 1: Tiertransporte - Billiges Fleisch um jeden Preis?
46 Min.Folge vom 13.01.2021
Rinder, eingepfercht in Lkws, brutal verladen auf Schiffe, bei vollem Bewusstsein geschächtet – verstörende Bilder von Tieren, die in den Nahen Osten transportiert werden, erschüttern die Öffentlichkeit, darunter auch jene von österreichischen Rindern im Libanon. Wie kann es sein, dass Tiere aus Österreich Tausende Kilometer weit transportiert werden? Und warum werden heimische Kälber überhaupt exportiert, während der Großteil des Kalbfleischs für die österreichische Gastronomie doch importiert wird? Diese Fragen haben nicht nur eine öffentliche, sondern auch eine politische Debatte ausgelöst.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0