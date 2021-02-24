Dok 1
Folge vom 24.02.2021: Dok 1: Der gekaufte Titel
45 Min.Folge vom 24.02.2021
Titel sind immer noch heiß begehrt - versprechen sie doch Ansehen und bessere bezahlte Jobs. Wir erfahren, wie man um 10 Euro zu einem Doktortitel kommen kann, der im Ausweis steht und welche dreisten Anfragen bei vermeintlichen Titelverkäufern einlangen. Warum die Österreicher so auf Titel stehen und ob sich das gerade ändert, beleuchtet Hanno Settele ebenso wie die Zeit und Arbeit, die in einer ordentlich gemachten Dissertation tatsächlich drinstecken.
