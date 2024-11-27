Dok 1: Mit oder gegen den Strom - Wohin steuert das E-Auto?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 27.11.2024: Dok 1: Mit oder gegen den Strom - Wohin steuert das E-Auto?
48 Min.Folge vom 27.11.2024
Erstmals in den letzten zehn Jahren wird die österreichische E-Auto-Bilanz heuer negativ sein: Mit Stand Ende September nimmt der Anteil der neuzugelassenen Stromer erstmals seit 2014 ab. Die Skepsis potenzieller Neukunden wird immer noch mit denselben Themen wie schon in den Jahren zuvor genährt: Zahlt sich das im Vergleich zum Verbrenner teurere Elektro-Auto überhaupt aus? Wie weit komme ich mit einer vollen Batterie? Gibt es genug Ladestellen? Welche Signale sendet die Auto-Industrie an die Konsumenten? Ist ein Stromer das Auto der Zukunft?
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0