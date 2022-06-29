Dok 1: Wölfe: Schießen oder Schützen?Jetzt kostenlos streamen
Er ist wieder da! Der Wolf ist nach 140 Jahren wieder zurück in Österreich und entzweit das ganze Land. Die einen wollen ihn schützen, die anderen wollen ihn schießen. Immer mehr gerissene Schafe in den Bundesländern, Anti-Wolfs-Proteste auf Tirols Straßen und Gerüchte von Wolfsattacken auf Menschen heizen die Debatte an. Aber was ist dran am Wolfs-Alarm? Wird er uns tatsächlich gefährlich oder bringt er sogar mehr Nutzen als Schaden? Laut Tierschützern ist er durch dieselben Vorurteile bedroht, wegen denen er ursprünglich ausgerottet wurde. Teile der Bauernschaft vermuten hier aber einen verklärten Blick durch die wildromantische Brille. Zwischen Gewehren, Herdenschutz-Lamas und echten Wölfen erlebt Lisa Gadenstätter das Aufreger-Thema hautnah mit betroffenen Bauern, Tierschützern und Experten