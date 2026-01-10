Dr. House
Folge 1: Ihr, ich und Hippokrates
42 Min.Ab 12
Als Clarence, ein Insasse des Todestrakts, plötzlich von seinen Mordopfern halluziniert, besteht House darauf, den Patienten zu untersuchen. Schließlich trickst er Stacy und Cuddy aus und sorgt dafür, dass der Schwerverbrecher ins Krankenhaus eingeliefert wird. Unterdessen macht Cameron eine Krebspatientin zu schaffen. House weigert sich, die junge Frau genauer zu untersuchen und widmet seine Zeit lieber dem weitaus interessanteren Fall, dem Todeskandidaten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren