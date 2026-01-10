Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Schlechter Scherz (1)

sixxStaffel 2Folge 20
Schlechter Scherz (1)

Schlechter Scherz (1)Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 20: Schlechter Scherz (1)

43 Min.Ab 12

Während einer Verfolgungsjagd leidet ein Polizist plötzlich unter vollkommen unangebrachten Lachanfällen und wird infolge dessen angeschossen. Trotz großer Schmerzen lacht der Mann unentwegt weiter - und gibt den behandelnden Ärzten Rätsel auf. Um der ungewöhnlichen Erkrankung auf die Spur zu kommen, schickt House Foreman in die Wohnung des Erkrankten. Wenig später leidet auch Foreman an den unerklärlichen Symptomen ...

Dr. House
Dr. House

Dr. House

