sixxStaffel 2Folge 8
Folge 8: Fehlverhalten

43 Min.Ab 12

Während einer Schulaufführung bricht eine junge Mutter unter starken Schmerzen zusammen. Bei der Behandlung unterläuft Chase ein folgenschwerer Fehler: Durch die Verabreichung des falschen Medikaments erleidet die Patientin eine Magenperforation. Dank einer Operation kann sie gerettet werden, doch nach anfänglicher Besserung verschlechtert sich ihr Zustand drastisch ...

sixx
