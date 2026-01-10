Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Resultate mit Geduld

sixxStaffel 2Folge 12
Resultate mit Geduld

Resultate mit GeduldJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 12: Resultate mit Geduld

43 Min.Ab 12

Während er ein Geländefahrzeug steuert, verliert der 16-jährige Adam plötzlich die Kontrolle über seinen Körper und verursacht infolge einen schweren Unfall. Der Junge wird mit starken Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte stellen fest, dass Adam an Herzrhythmusstörungen leidet - die Symptome geben ihnen Rätsel auf. Unterdessen hält Dr. Weber, ein alter Bekannter von House, in der Klinik einen Vortrag über Migräne. House hat mit Weber eine Rechnung offen ...

