Dr. House
Folge 9: Lug und Trug
In einem Wettbüro trifft House auf eine Frau, die während eines Pferderennens einen epileptischen Anfall erleidet. Auf ihrem Bauch entdeckt House ungewöhnliche Hämatome, die seine Neugierde wecken. Er lässt die Frau kurzerhand in seine Abteilung einliefern. Da House in der Vergangenheit seine Pflichten als Arzt vernachlässigt hat, wurde die Leitung des Teams Foreman übertragen. Das führt zu Machtkämpfen zwischen House und seinem Protegé ...
