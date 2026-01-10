Zum Inhalt springenBarrierefrei
Während sich Cuddy und ihr Team bei einem Wohltätigkeitsball vergnügen, wird der kleine Ian mit rektalen Blutungen und Koordinationsschwierigkeiten in die Klinik eingeliefert. Cuddy vermutet eine Gastroenteritis und hält es für unnötig, den Jungen zu untersuchen. Da sich House beim Pokerspiel langweilt, kehrt er ins Krankenhaus zurück und übernimmt Ians Behandlung. Schon bald hat er eine schlimme Vermutung und trommelt sein Team zusammen ...

