Dr. House
Folge 7: Auf der Jagd
43 Min.Ab 12
House ist gerade dabei, sich bei Wilson über Stacy aufzuregen, als ihn vor seiner Haustür Kalvin Ryan abfängt. Der mit HIV infizierte junge Mann leidet an ungewöhnlichen Symptomen, und erhofft sich von House eine Diagnose. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Arzt erleidet Kalvin einen anaphylaktischen Schock und landet prompt in House' Abteilung. Um eine Anzeige wegen Körperverletzung zu umgehen, empfiehlt Stacy, dass House die Behandlung übernimmt ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
12
