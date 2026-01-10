Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 2
Folge 2: Autopsie

42 Min.Ab 16

Andie, eine neunjährige Krebspatientin, leidet plötzlich unter schlimmen Halluzinationen. Wilson kann House überreden, den Fall zu übernehmen. Da das Gehirn keine mutierten Zellen aufweist, kann ausgeschlossen werden, dass die Halluzinationen in Zusammenhang mit der Krebserkrankung stehen. Als sich der Zustand des Mädchens dramatisch verschlechtert, entschließt sich House zu einer drastischen Operation ...

