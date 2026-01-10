Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 19
43 Min.Ab 12

Boyd, der in seiner Kirche als Wunderheiler gilt, bricht während einer Predigt plötzlich unter schlimmen Krämpfen zusammen. Während House den 15-Jährigen für einen Schwindler hält, unterliegt sein Team schnell dem Charme des Jungen. Als Boyd in der Klinik eine krebskranke Frau berührt und deren Tumore wenig später kleiner werden, scheinen sich Boyds heilende Kräfte zu bestätigen. Doch House kommt der vermeintlichen Wunderheilung schon bald auf die Spur ...

sixx
