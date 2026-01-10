Dr. House
Folge 14: Sex wird unterschätzt
42 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Der 66-jährige Henry Errington erleidet während eines Kartenspiels einen Abwesenheitsanfall. House' Team stellt fest, dass Henry vor Kurzem einen Herzinfarkt erlitten hat, und dass er dringend ein Spenderherz benötigt. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters weigert sich das Transplantationsvergabekomitee, für Henry ein geeignetes Organ zu suchen. House beauftragt sein Team, alles Nötige zu unternehmen, um einen geeigneten Spender für den Mann zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 8: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2-7: Universal Studios Limited
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