Dr. House
Folge 15: Böses Spiel
43 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Während eines bizarren Sexspiels mit seiner Frau leidet Bob Palko plötzlich unter Atem- und Sprachstörungen. House ist davon überzeugt, dass die Ehefrau auf subtile Weise versucht, ihren Mann zu ermorden. Unterdessen hat der Diagnostiker mit seinem neuen Mitbewohner zu kämpfen. Schon nach einer Nacht ist House von Wilson so sehr genervt, dass er seinen Freund am liebsten vor die Tür setzen würde ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 8: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2-7: Universal Studios Limited
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