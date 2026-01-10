Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kratzer im Lack

sixxStaffel 2Folge 13
43 Min.Ab 16

Das 15-jährige Model Alex leidet während einer Modeschau plötzlich unter Bewusstseinstörungen, schlägt eine Kollegin nieder und bricht schließlich zusammen. Das Mädchen landet in House' Abteilung, und ausnahmsweise besucht der Diagnostiker seine hübsche Patientin höchstpersönlich. Schnell ist klar, dass Alex heroinabhängig ist. House ist außerdem davon überzeugt, dass das frühreife Mädchen von seinem Vater missbraucht wird. Doch damit nicht genug ...

