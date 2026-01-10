Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Ferndiagnose

sixxStaffel 2Folge 10
Ferndiagnose

FerndiagnoseJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 10: Ferndiagnose

42 Min.Ab 12

Der berühmte Autor Fletcher Stone fällt während einer Rede plötzlich um und schlägt mit dem Kopf an eine Tischkante. Wenige Sekunden später kann er wieder aufstehen, leidet aber unter schweren Sprachstörungen. Aufgrund starker Schneestürme sitzen House und Stacy auf dem Flughafen in Baltimore fest. Foreman, Cameron und Chase müssen Stones Behandlung übernehmen. Als die drei mit ihrem Latein am Ende sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als House telefonisch zu konsultieren ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen