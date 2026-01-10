Dr. House
Folge 10: Ferndiagnose
42 Min.Ab 12
Der berühmte Autor Fletcher Stone fällt während einer Rede plötzlich um und schlägt mit dem Kopf an eine Tischkante. Wenige Sekunden später kann er wieder aufstehen, leidet aber unter schweren Sprachstörungen. Aufgrund starker Schneestürme sitzen House und Stacy auf dem Flughafen in Baltimore fest. Foreman, Cameron und Chase müssen Stones Behandlung übernehmen. Als die drei mit ihrem Latein am Ende sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als House telefonisch zu konsultieren ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
