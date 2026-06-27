Die Villa Maund - Eine geheimnisvolle GeschichteJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 173: Die Villa Maund - Eine geheimnisvolle Geschichte
27 Min.Folge vom 27.06.2026
Die Villa Maund in Schoppernau zählt zu den geheimnisvollsten historischen Gebäuden Vorarlbergs. Das ehemalige Jagdschloss im Bregenzerwald birgt zahlreiche Mythen und wenig bekannte Geschichten. Die ORF-Vorarlberg-Dokumentation beleuchtet die Verbindung zur englischen High Society des 19. Jahrhunderts sowie zu Kronprinz Wilhelm und Kronprinzessin Cecilie – und geht der Frage nach, ob dort tatsächlich ein Schatz verborgen sein könnte. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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